المجبري يطلع شكري على حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي

ليبيا – استقبل وزير الخارجية سامح شكري أمس الثلاثاء عضو المجلس الرئاسي المنقطع فتحي المجبري وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل دفع مسار تسوية الأزمة الليبية.

المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قال وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة إن شكري تناول خلال اللقاء مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية.

وأكد حرص مصر على الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي في السيطرة على موارده وتحقيق تطلعاته في بناء دولته وذلك عبر التوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بما يدعم استعادة سيطرة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا ويساهم في محاربة التنظيمات الإرهابية وإنهاء فوضى الميليشيات في العاصمة طرابلس.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية أن المجبري ثَمّن من جانبه الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

و أطلع المجبري وزير الخارجية المصري على آخر تطورات الوضع على الساحة الليبية لا سيما حالة الانقسام الحالية داخل المجلس الرئاسي الليبي والانتهاكات الأخيرة المُتعلقة بولاية رئيس المجلس بالمخالفة للاتفاق السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية