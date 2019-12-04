روسيا تدعو الوفاق وتركيا إلى تجنب اتخاذ خطوات قد تزيد من توتر الأوضاع

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة، إنه لا يمكن تقديم أي تقييم قانوني لمذكرتي التفاهم الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا إلا بعد الاطلاع على فحواهما الذي لم يتم الكشف عنه بعد.

داعية الطرفين إلى تجنب اتخاذ أي خطوات قد تزيد من حدة توتر الأوضاع المعقدة في ليبيا ومنطقة البحر المتوسط برمتها.

وعن مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الأمن، قالت زاخاروفا إن إبرامها أعطى أسسا للحديث عن محاولات تركيا شرعنة دعمها العسكري لحكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي.

هذا وأشارت زاخاروفا إلى تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي قال فيه، إن الاتفاقية قد تقوض التمهيد للاجتماع الدولي حول قضايا التسوية الليبية في برلين، حيث قالت إن هذه التطورات تثير كذلك أسئلة كثيرة مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

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