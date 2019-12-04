الخارجية الأمريكية : مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق مثيرة للاستفزاز

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط، وصفتها بغير المفيدة، والمثيرة للاستفزاز.

وفي بريد وجهته إلى وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، أمنا، أمس، دعت الخارجية الأمريكية الطرفين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال، وتجنب تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط في هذا الوقت الحساس.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن مثل هذه الإجراءات سلطت الضوء على خطر استمرار الصراع الليبي في أبعاد إقليمية أوسع، كما حثت جميع الأطراف المعنية على العمل نحو حل تفاوضي.

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