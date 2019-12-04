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مجلس الدولة: نستغرب رفض مصر واليونان وقبرص لمذكرة اتفاق الرئاسي وتركيا

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ادعى مجلس الدولة الاستشاري في بيان له ان للمجلس الرئاسي حق مشروع في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها وفقاً لنص البيان.

مجلس الدولة شدد في بيانه على تمسكه بالمذكرة المشار إليها وعلى أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة على حد زعمه.

وأبدى المجلس استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص) فعلى المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية – خاصة أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ونحن نستغرب ان من يدعى انه جاء من خلال اتفتاق الصخيرات يصر على مخالفة بنوده فليس من حق السراج عقد اى اتفاقيات لانه ليس رئيس منتخب من الشعب او نال ثقة نوابه وبالتالى فهو مغتصب للسلطة ولا يحق له ان يبيع ليبيا للمحتل والا يصبح مختل مثلكم لان هذا يعنى عدم احترام الاتفاق والاعلان الدستورى وبالتالى يعتبر خيانة عظمى له ولكم وان الجيش الوطنى على حق فى هجومه على الخوان لتحرير البلاد من شرهم فلا ولاء لهم للوطن بل لخليفتهم العثمانى يستعبد الشعب الليبى اتفوووه عليكم

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