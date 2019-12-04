مجلس الدولة: نستغرب رفض مصر واليونان وقبرص لمذكرة اتفاق الرئاسي وتركيا

ليبيا – ادعى مجلس الدولة الاستشاري في بيان له ان للمجلس الرئاسي حق مشروع في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها وفقاً لنص البيان.

مجلس الدولة شدد في بيانه على تمسكه بالمذكرة المشار إليها وعلى أهميتها وصحتها وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة على حد زعمه.

وأبدى المجلس استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص) فعلى المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية – خاصة أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول حسب زعمه.

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