السراج: أكثر من 120 ألف شخص من ذوي الإعاقة في ليبيا بسبب العدوان

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين بأعضاء المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.

السراج أعلن بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عن عزم الحكومة على بلورة رؤية شاملة لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً:” فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وينبغي أن يكونوا جزءا مهماً وفاعلاً وذلك بالعمل على تمكينهم واستيفاء كامل حقوقهم، المكفولة بمقتضى الشرائع والقوانين والمواثيق المحلية والدولية،والمكفولة ايضا بمقتضى الإنسانية والضمير.

ولفت إلى أن ما يشغل الحكومة هو الارتفاع الملحوظ في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا بسبب ما أسماه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) والاشتباكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، على حد زعمه إضافة لحوادث السير حيث زاد عددهم عن مائة وعشرون ألف شخص حتى عام 2018.

وأضاف:” أن هؤلاء هم أبنائنا واخوتنا وشركاء لنا في هذا المجتمع، مما يحتم علينا عمل أكثر، والإعلان عن الخطط والبرامج الكفيلة باندماجهم في كل قطاعات الدولة والمبنية على أساس إشراكهم ومشاركتهم وتنظيماتهم في وضع هذه السياسات”.

السراج أكد على الالتزام العملي بما تم التركيز عليه من قبل الأمم المتحدة عام 2019 من أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030 والتي تركز على تمكينهم من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة والتي تتعهد بعدم ترك أي شخص خلف الركب.

هذا ويضم المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة في عضويته كل من:”عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد العماري،وزراء (المالية،الشؤون الاجتماعية،الصحة،المواصلات)،رئيس هيئة الشباب والرياضة،رئيس رابطة ذوي الإعاقة،رئيس اتحاد الجمعيات العاملة في ذات المجال،رئيس اللجنة البارلمبية،رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن الاجتماعي”.