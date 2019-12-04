بالصور.. السعودية تعلن استقرار حالة التوأم السيامي الليبي

أعلن مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، استقرار حالة التوأم السيامي الليبي، وعودة جميع مؤشراتهما الحيوية إلى وضعها الطبيعي، وخروجهما من وحدة العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي عبدالله الربيعة، في تصريحات صحافية، إن التوأم الليبي “أحمد ومحمد” بدئا الرضاعة الطبيعية دون الحاجة إلى أي مغذيات خارجية، وأصبحا يتفاعلان بشكل طبيعي مع الفريق الطبي ومع والديهما مما أمكن تحويلهما إلى جناح الأطفال لبدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي التي قد تستغرق ما بين 8 إلى 12 أسبوعاً، موضحا أن الفريق الطبي يتوقع أن يمكث التوأم أحمد ومحمد، تحت الرعاية الطبية في المملكة قرابة من 3 -4 أشهر، ثم يعودان إلى بلديهما ليبيا بصحة وسلامة.

يشار إلى أن التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، أجريت لهما عملية فصل يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م، استغرقت قرابة 14 ساعة، وشارك فيها 35 من المتخصصين والكوادر التمريضية والفنية، وهي العملية رقم 48 في سلسلة التوائم السيامية التي أجريت في المملكة السعودية خلال الثلاثين عاماً الماضية.

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