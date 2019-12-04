العقوري: نتخذ الترتيبات القانونية لضمان مواصلة عمل سفاراتنا تحت البرلمان

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، إن اللجنة تعمل على اتخاذ الترتيبات القانونية، لضمان مواصلة عمل بعض السفارات تحت شرعية وإشراف البرلمان.

وأضاف العقوري في تصريح للعين الإخبارية، أمس، أن بعض الدول بدأت في اتخاذ إجراءات لطرد السفراء الممثلين لحكومة الوفاق لديها، مشيرا إلى أن أولويات مجلس النواب ولجنته الخارجية، هي ضمان مصالح ليبيا، واستقرار المنطقة وحوض المتوسط، وبناء علاقات ودية ومتوازنة مع دول الجوار.

هذا وأعرب العقوري عن قلقه من تدهور الوضع الأمني شرق المتوسط، وعلاقات ليبيا مع دول المنطقة، محملا المسؤولية للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، وسياساتهم الخارجية غير المسؤولة

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