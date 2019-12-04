قمة يونانية تركية لبحث تداعيات اتفاق الوفاق مع أنقرة

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لندن، في محاولة لتخفيف النزاع الحاصل بين البلدين حول التنقيب عن الطاقة والاتفاق بين أنقرة والوفاق حول ترسيم الحدود البحرية.

وأعرب المتحدث ستيليوس بيتساس عن أمله بأن يمهد الاجتماع الطريق أمام شكل جديد من احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين البلدين.

وتسبب الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا بشأن الحدود في البحر المتوسط الأسبوع الماضي بمزيد من التوتر بين اليونان وتركيا، بعد خلافات بينهما تتعلق بالتنقيب عن النفط في مياه المتوسط، واعتبرت أثينا أن الاتفاق غير منطقي، وقد حذرت السفير الليبي في أثينا عقب الإعلان عن الاتفاق من طرده إذا لم يقدم إيضاحات للحكومة اليونانية بشأن الاتفاق.

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