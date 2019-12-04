مركز مكافحة الأمراض: 489 حالة إشتباه بالليشمانيا خلال أسبوع

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـــ47 من الفترة 19 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري.

الإدارة ذكرت خلال النشرة الوبائية بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات اشتباه إرتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 17 حالة اشتباه في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 6 حالات اشتباه فضلا عن عدد 6 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 16 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 489 حالة اشتباه بالليشمانيا.

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