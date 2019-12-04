رئيس الوزراء القطري يستقبل باشاغا في الدوحة

وصل وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى الدوحة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ويرافق باشاغا خلال تلك الزيارة وكلاء وزارات «الخارجية والصحة والمواصلات»، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

ويوم الإثنين الماضي، عقد باشاغا اجتماعا مع عدد من القيادات الأمنية؛ لمناقشة العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية داخل العاصمة طرابلس. جاء ذلك بعد اجتماع آخر في 25 نوفمبر الماضي، ناقش «وضع خطة أمنية مشددة، من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي».

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