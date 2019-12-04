وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا يصل إلى قطر

وصل وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة لبحث وتبادل الآراء والتشاور حول سُبل وأوجه التعاون والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حسب بيان وزارة الداخلية.

وقالت داخلية الوفاق إن الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الذي كان على رأس المستقبلين للوفد.

ووصفت وزارة الداخلية الاستقبال بـ”الحافل” والمعبر عن عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين حسب وصف البيان.

ويرافق باشاغا في الوفد كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة المواصلات، ومنسق شؤون الإرهاب بالمجلس الرئاسي.

وتأتي هذه الزيارة مفاجئة حيث لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وتتزامن مع الجدل الدائر حول الاتفاقية التي وقعها المجلس الرئاسي مع تركيا والتي تسببت في استنكار إقليمي ودولي واسع.

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