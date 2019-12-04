البعثة الأممية تبحث مع الحكم المحلي بالوفاق سبل تحسين الاستجابة للنزوح

الاجتماع حضره وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبيه وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة ونائب المجلس الرئاسي وممثلين عن 19 بلدية وعدد من الوزارات كالحكم المحلي وشؤون النازحين والمهجرين والتعليم والمالية والشؤون الاجتماعية والتخطيط والبنك المركزي الليبي.

ويسعى الاجتماع إلى مناقشة مستوى الاستجابة حتى الآن والإنجازات والتحديات وسبل التغلب على العقبات وتحسين جودة الاستجابة الإنسانية وملاءمتها زمانياً وبحسب الاحتياج كما يهدف أيضًا إلى بحث سبل رفع جاهزية وتمكين البلديات المضيفة للاستجابة للنزوح.