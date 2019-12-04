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عمليات الكرامة: السيطرة على منطقة السدادة بين سرت ومصراتة

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، اليوم الأربعاء، بدء العمليات في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى. 

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، تقدم الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية والسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة.

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لغرفة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استهداف تمركز للميليشيات تحت كوبري الدرن في قرجي بعملية نوعية وحالة من الرعب تسود الميليشيات داخل طرابلس”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ﻻصوت يعلوا على صوت المعركة دعوا الاخوان يعيشون فى اوهام الاخوان واسحقوهم فى عقر دارهم فالمتغطى باردوغان غريان فهو كلب بيهو هو على الفاضى وتضربه بحجر يطلع يجرى

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