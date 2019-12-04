لجنة الدفاع النيابية: لم يعد هناك وفاق.. ونرفض الاتفاقية التي وقعها ذيول تركيا بشأن الحدود البحرية

ليبيا – أثنى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب على ما جاء في خطاب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بتوجيهه خطاب للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بعدم قانونية الاتفاق المبرم بين فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشرعية ما يعرف بالرئاسي.

الميهوب أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة ” ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ما قامت به لجنة الدفاع بإستثناء البيان هو إصدار عدة رسائل تؤكد على سيادة الدولة برياً وبحرياً وجوياً وعدم إنتهاكها وتحذير كل من يساهم في إنتهاك أي شبر من البلاد بأنه سيكون هدف للقوات المسلحة.

وتابع مضيفاً:” نحن ندفع في هذا الإتجاه لأن الوجود في المنطقة الغربية لا ينفع إما أن تكون لجانب ذيول تركيا حاملين الهويه الليبية في الداخل أو أن تكون لجانب القوات المسلحة في حربها على الإرهاب، نؤكد رفضنا لما قام به ذيول الدولة التركية بعقد مثل هكذا إتفاقيات وعلى عدم شرعية ما يعرف المجلس الرئاسي فاقد العدد”.

وأكد على تواصلهم مع القيادة العامة للدفع تجاه إستهداف كل ما من شأنه أن يكون له علاقة بالجانب التركي عسكرياً في البلاد سواء دخولهم عن طريق المطارات العسكرية أو عن طريق البحر، لافتاً إلى أن مطارات معيتيقة ومصراته وتجهيزاتهم بمهابط جديدة غرب البلاد ستكون هدف للقوات المسلحة.

أما بشأن موقف مصر واليونان من الإتفاقية المبرمة مع تركيا رأى أن هذه الدول تريد المحافظة على سيادتها وأمنها القومي، مشتطرداً حديثه :”ما قامت به تركيا والصك الذي قدمه لهم الرئاسي بترسيم حدود باطلة في البحر يهدد أمن الدول قومياً لذلك نحن ندعم هذه الدول وكل ما يطلب منا في دعم إستقرار البحر المتوسط سنكون معه”.

ووجه الميهوب رسالة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة جاء فيها:” لماذا لا تذكر الأشياء بمسمياتها لماذا لا تتحدث للأمم المتحدة وللامين العام الذي كلفك بالمهمة في ليبيا أنه لم يعد هناك وفاق ولا مجلس رئاسي وأن من هو موجود عبارة عن مجموعة من فلول القاعدة وداعش والإخوان تسيطر على السراج ومن معه في الرئاسي، سلامة موقفه ضبابي وغير واضح ولا يريد حل في ليبيا”.

وأفاد أن الدول العربية الشقيقة والصديقة في الإتحاد الأوروبي تتجه حالياً نحو سحب الإعتراف والإعتماد الدولي من حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك دور لسلامة لنقل الحقيقة للولايات المتحدة حتى يتم سحب الشرعية من الوفاق والرئاسي.

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