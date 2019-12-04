سيالة لـ تونس والجزائر: إتفاقيتنا مع تركيا لا تمس سيادة أي دولة

ليبيا – أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق المفوض محمد سيالة أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الخارجية التونسية صبري باش طبشي ووزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بو قدوم ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

خارجية الوفاق أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إتصال سيالة يأتي في إطار وضع الدول المغاربية أمام المستجدات الأخيرة وردود الفعل من بعض الدول على حكومة الوفاق حيث أكد سيالة خطورة ما تسعى إليه بعض الأطراف للمساس بشرعية الاعتراف الدولي الذي تحظى به حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي ووفقا لقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

كما تطرق سيالة إلى مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وجمهورية تركيا،مؤكدا أن ذلك يعد صونا للمصلحة الوطنية ويخدم بالدرجة الأولى الأشقاء ولا يمس بسيادة أي دولة ويقوم على القانون الدولي.

وزير الخارجية قال إن ليبيا تحافظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار وتحرص على عدم المساس بسيادة الدول أو ما يعرض أمنها وسلامتها وأراضيها وبحارها.

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