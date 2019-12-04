بليحق : سيتم الرد على أي انتهاك لسيادة ليبيا بالتنسيق مع القيادة العامة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أنه سيتم الرد على أي انتهاك لسيادة ليبيا، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

بليحق وفي تصريح صحفي أمس، قال إن ما قام به رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يصب في مصلحة الميليشيات التي يدعمها هو والرئيس التركي، في مواجهة القوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يحارب الإرهاب.

مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين أردوغان والسراج باطل دستوريا؛ لأنه أبرم مع دولة أجنبية، دون موافقة السلطة التشريعية المنتخبة، وهي مجلس النواب برئاسة، عقيلة صالح.

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