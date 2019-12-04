المحجوب: لن نترك ليبيا للأتراك مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري للميليشيات والإخوان

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب أن الجيش لن يترك ليبيا للأتراك مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري إلى الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق وآخر سياسي لتنظيم الإخوان المسلمين.

المحجوب وفي تصريح خاص لموقع “العربية.نت” الثلاثاء أكد أنّ الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين تركيا وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق تكشف عن طموح تركي للتوسع في إفريقيا وفي المتوسط،مضيفاً أن تركيا لن تترك ليبيا وستحاول بقدر الإمكان التوغل فيها لأنها ترى فيها مصدراً مهمّاً جداً للأموال.

وشدد على أن الجيش سيدافع عن سيادة البلاد ومحاولات نهب ثرواتها ولن يهاب تركيا ولا غيرها.

وأضاف:”هذا الأمر غير مسموح به،نحن نعرف أن الدعم العسكري التركي للميليشيات لم يتوّقف،ولكن مهما ضاعفوا من هذا الدعم وأرسلوا أسلحة وطائرات أخرى،الجيش لديه كل القدرات لتدمير كل ذلك. الميليشيات التابعة للوفاق تحتاج اليوم لاستخدام المعدات والآليات العسكرية التي ستصل من تركيا إلى مقاتليها. ونحن قضينا على أغلب قياداتهم وفكّكنا عدداً من الميليشيات”.

مدير إدارة التوجيه المعنوي إختتم حديثه:”لن نترك ليبيا للأتراك،الشعب الليبي أصبح اليوم في قلب المعركة لأنه يرفض كل تدخلّ أجنبي ومستعدّ لمدّ الجيش بأبنائه ليقاتل ضدّ المستعمر التركي وعملائه بالداخل ونحن هنا في محاور القتال لنحقّق إرادة الليبيين وأملهم في بلد مستقرّ خالٍ من الإرهاب”.

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