الدرسي: على المجبري والقطراني والأسود التحرك لأن الوطن يباع بأبخس ثمن لتركيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي إن تحركات ومخاطبات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن الإتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاءت وفق صلاحيات مجلس النواب.

الدرسي إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد أن هذه الإتفاقية ذات طابع أمن قومي وصبغة اقتصادية إستراتيجية ومن الضرورة عرضها على البرلمان الجهة التشريعية ليعتمدها أو يرفضها.

وأشار إلى أن تجاوز السراج للسلطة التشريعية المعترف فيها دولياَ وقبضه على التوابث دفع رئيس مجلس النواب للتواصل مع الدول الإقليمية واليونان ومصر، معتقداً أن خطابه للامين العام للأمم المتحدة وجامعة العربية والأطراف المتداخلة في الأزمة الليبية ستؤتي أكلها وستضع الإتفاقية في موقف محرج أو المشكك فيه ولن تطبق.

ولفت إلى أن الإتفاقية تعد مراوغة سياسية من تركيا للضغط على الإتحاد الأوربي في إيجاد مكانة لها أو ترجيح أوراقها في مؤتمر برلين إن إنعقد، مبيناً أن الشعب اكتشف أن حكومة الوفاق عميلة وتبيع الأرض والعرض وأخذت أموال الليبيين كما أعطتها للمليشيات والمرتزقة وترهن السيادة الليبية لتركيا.

كما إستطرد حديثه:”لا يوجد لدينا مع تركيا حدود بحرية في نظام القذافي وتركيا لم تتجرأ على أن ترسم حدود مع ليبيا من جانبها وتتحدث بهذه الشاكلة فالغرض من هذه الاتفاقية ليس الغاز والنفط في حد ذاته جماعة الاخوان في طرابلس وتونس والجزائر وفي المغرب وموريتانيا ستسقط تباعاً إذا حررت طرابلس لذلك الغاية من تركيا هي الجانب الأمني لدعم قوات الوفاق فهناك أكثر من ألف وخمسمئة شخص تدربهم تركيا من سوريا والعراق وليبيا لتلقي بهم في جبهة طرابلس”.

ويرى أن الغاية والغرض من هذه الإتفاقية “الخبيثة” هي حماية السراج وقوات الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين التي من خلال قنواتهم دفعت السراج بكل الطرق للتوقيع على هذه الإتفاقية، معتبراً أن الواقع يشير بأنه ليس لدى تركيا الأدوات للدخول لما وصفها بـ”المعمعة” كما دخلت لسوريا ودمرتها.

وأضاف أن الإخوان هم أول ضاغط ومستفيد من هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن السراج والخبراء الذين معه يعلمون يعدم وجود حدود بين ليبيا وتركيا للتوقيع على هذه الإتفاقية لكنه رضخ لجماعة الإخوان وقوات الوفاق.

الدرسي تابع قائلاً:” عقيلة صالح طلب سحب الاعتراف بحكومة الوفاق لأنها تجاوزت المدة الزمنية والاتفاق السياسي في كثير من البنود ولها سنوات لم تعرض ميزانية الدولة على مجلس النواب و تتصرف بالمال الليبي دون سلطة ورقابة مجلس النواب، هناك حركة دؤوبة من ميثاق الدول العربية يوافق لسحب الثقة من حكومة الوفاق في جامعة الدول العربية على غرار ما حصل من سحب الثقة من القذافي إبان الثورة”.

وأوضح أن الجميع يدرك بأن المجلس الرئاسي تركيبته من الداخل تتكون من 7 أعضاء 4 منهم تخلوا عن المجلس بالتالي أصبحت شرعيته أمام العالم منقوصة وغير كاملة لذلك شرعية المجلس على الورق فقط فهي لم تفي بـ5%من التزاماتها، مؤكداً على أن الواقع يظهر بأن الدول الكبرى والعظمى مع الجيش لتحرير طرابلس من هذه الجماعات الإرهابية.

وبيّن أن المتضرر الأول والأخير بعد ليبيا في الاتفاق هي مصر خاصة مع النزاع المصري التركي اليوناني السوري الإسرائيلي الفلسطيني اللبناني في أقصى شرق المتوسط على الغاز و النفط ووجود تحالفات ما بين مصر واليونان وقبرص وسوريا للتنقيب عن النفط والغاز وسعي تركيا ليكون لها نصيب في هذه الكعكة لذلك تركيا تستخدم جميع أوراقها للضغط على ليبيا.

الدرسي قال إن الهدف من الإتفاق بين تركيا والسراج هو فتح جبهة شرق مصر للضغط عليها بتخفيض شروطها وتعنتها بالنسبة للإستخراج والتنقيب والإستفادة من النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط ما بين مصر وتركيا واليونان وقبرص.

ووجه رسالة لفتحي المجبري جاء فيها:” أطالبه هو والأسود والقطراني أن يأتوا لبنغازي ويعقدوا اجتماع ويذهبوا للقاهرة وحديثهم أن ما صدر من الرئاسي هو باطل لأنه منقوص العدد والنصاب لأن المسألة مسألة وطن يباع بأبخس ثمن لتركيا التي لا تخفي أطماعها في ليبيا فلا بد أن نتحرك في جميع الإتجاهات لحماية ليبيا، هذه الحكومة عميلة لا تحافظ على طرابلس كما يقولون بل يحافظون على أموالهم وامتيازاتهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية