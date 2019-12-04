قوات الجيش تعلن السيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، بدء العمليات اليوم الأربعاء في جبهة غرفة عمليات تحرير سرت الكبرى.

المركز الإعلامي للكرامة أكد تقدم الوحدات العسكرية التابعة لقوات الجيش والسيطرة على منطقة السدادة الواقعة بين سرت ومصراتة.

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لغرفة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استهداف تمركز للميليشيات تحت كوبري الدرن في قرجي بعملية نوعية وحالة من الرعب تسود الميليشيات داخل طرابلس”، بحسب تعبيره.

وكانت الوحدات العسكرية بالكتيبة 166 مشاة التابعة لقوات الجيش قد أعلنت، اليوم الأربعاء، تتقدم في مناطق جنوب مصراته.

الكتيبة أوضحت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وحداتها وصلت إلى منطقة السدادة، وفرضت سيطرتها على قلعة السدادة التي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24