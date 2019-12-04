(شاهد الصور) القائد العام يستقبل مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ .

وجدد المشائخ والأعيان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة بنغازي دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة، كما باركوا العمليات العسكرية لعملية تحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية المسلحة.

كما أكد مشاءخ وأعيان قبائل الأمازيغ على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مُدن المنطقة الغربية وقبائلها.

وأكد القائد العام على الدور البارز لكافة القبائل الليبية في الحرب على الإرهاب، ودعا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً للوحدة الوطنية.