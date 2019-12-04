بلجيكا تدعم بيان مجلس الأمن وتطالب بوقف الاقتتال

أكد السفير البلجيكي في تونس كريستوف دي باسومبيير دعم بلاده الكامل لبيان مجلس الأمن الذي يعرب عن قلقه إزاء العنف في ليبيا ودعمه لمبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

وحث باسومبيير جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتثال لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والعودة إلى العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانا قبل يومين أعرب فيه الأعضاء عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في ليبيا، مشددين على ضرورة قيام جميع الأطراف بشكل عاجل بوقف التصعيد والالتزام بوقف إطلاق النار.

وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشكل خاص إزاء الانتهاكات المرصودة للحظر المفروض على الأسلحة، التي تطرق إليها غسان سلامة في إحاطته لمجلس الأمن وكذلك القلق على توظيف المرتزقة، داعين جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر الأسلحة تماشياً مع القرار 1970 لسنة 2011، داعين جميع الليبيين للعمل بشكل بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية وإنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت سلطة الحكومة المدنية والبنك المركزي الموحد مؤكدين على أهمية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

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