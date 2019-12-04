ارتفاع طفيف للدولار واليورو والإسترليني مقابل الدينار

تحركت أسعار العملات الدولية بزيادة طفيفة مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأربعاء،مقارنة بالأمس.

وتراوح الدولار بين سعري 3.935 دينار و 3.94 دينار اليوم مقابل 3.93 دينار الثلاثاء، كما زادت العملتان الأوروبية والبريطانية، إذ بيع اليورو بـ 4.34 دينار مقابل 4.33 دينار، والجنيه الإسترليني بـ 5.03 دينار مقابل 5.02.

في حين ثبت سعر الليرة التركية عند 0.68 دينار، وبالمثل كان الحال مع العملة التونسية، التي سجلت 1.37 دينار.

يذكر أن العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ظلت في مسار هابط خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ فقد الدولار 12 قرشًا، مقابل سعره في نهاية أكتوبر الماضي 4.09 دينار.

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