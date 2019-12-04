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بالفيديو| الجيش يسيطر على منطقة السدادة جنوبي مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

السدادة-العنوان

أعلنت الكتيبة 166 مشاة، اليوم الأربعاء، سيطرتها على منطقة السدادة جنوبي مدينة مصراتة، والتي كانت تتحصن بها المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية.

وأظهر مقطع مسجل نشرته الكتيبة 166 مشاة عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك” سيطرة وحدات عسكرية للكتيبة على قلعة السدادة.

وفي مطلع شهر أبريل من العام الماضي نفذت طائرات سلاح الجو عملية “عودة الصقر” ضد قوات من المعارضة التشادية وسرايا الدفاع عن بنغازي بمنطقة السدادة.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – #شاهد| الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش تسيطر على قلعة السدادة جنوبي #مصراتة.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – #شاهد| الكتيبة 166 مشاة التابعة للجيش تسيطر على قلعة السدادة جنوبي #مصراتة.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Wednesday, December 4, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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