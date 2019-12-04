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جماعة الإخوان: الاتفاقية بين تركيا وليبيا أرجعت حق الشعب الليبي الضائع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع سعد الجازوي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية أن الاتفاقية بين تركيا وليبيا أرجعت ما وصفه بـ” حق الشعب الليبي الضائع في ثروته البحرية” وهي في صالحه بلا شك.

الجازوري أوضح في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أنه مع افتقاده للمعلومات الكافية من مصادرها إلا أن من محاسن هذه الاتفاقية اظهارها الاتفاقيات التي عقدت بين اليونان وإسرائيل وقبرص حول النفط والغاز في هذه المنطقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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