“التشريعية المصرية” تصدر بيان برفض اتفاقية الوفاق وتركيا

أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري بهاء الدين أبوشقة، رفضه التام للاتفاق الأمني البحري الذي أبرمته حكومة الوفاق مع تركيا معتبرا الاتفاق باطلا.

وأعلن رفض حزب الوفد الذي يترأسه لمثل هذه الإتفاقيات في بيان أصدره اليوم لافتا إلى أن مذكرتي التفاهم أمنيا وبحريا تؤديان إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب الليبي ، وحذر من مثل هذه الاتفاقيات التي تعكر صفو السلم والأمن بالمنطقة، قائلا: “إن اتفاق الحكومتين الليبية والتركية يمثل لعبا بالنار في منطقة تحتاج إلى الهدوء وليس إلى إشعال الأوضاع”.

وطالب أبوشقة المجتمع الدولي بإيقاف أطماع أردوغان الذي يسعى لإشعال المنطقة وتخريب العلاقات الدولية.

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