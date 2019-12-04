مساعي لتدريب دبلوماسيين ليبيين في فرنسا

عقدت اللجنة المكلفة من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة الدراسات بالمركز الفرنسي للدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية، للتباحث حول التعاون المشترك بين الوزارة والمركز لتدريب عدد من الدبلوماسيين الليبيين بفرنسا.

وأوضحت اللجنة، أن الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الخارجية الليبية، بهدف الرقي بمستوى الأداء المهني والوظيفي لموظفي الوزارة وتماشياً مع اعلان الحكومة المؤقتة ان يكون العام 2020 هو عامٌ للتدريب والتطوير في ليبيا.

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