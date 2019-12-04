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تميم لـ باشاآغا: ملتزمون بدعم حكومة الوفاق وجيشها

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق ، زاعماً بأنها الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا.

تميم بن حمد شدد خلال لقائه وفد الوفاق الذي يزور الدوحة برئاسة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا بحسب وكالة الانباء القطرية، على التزام بلاده بدعم ليبيا في عملية بناء القدرات وعلى رأسها بناء الجيش والشرطة التابعتين للرئاسي.

يشار إلى أنه قد وصل في وقت مبكر اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة فتحي باشاآغا ويرأس وفد من حكومة الوفاق، وكان في استقباله سفير قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني في زيارة تبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • انتم ملتزمون بدعم مليشيات ارهابية والجيش الوطنى ملتزم بدعك هذه المليشيات والمضحك ان هذا المعتوه تميم ليس لديه جيش قطرى ويعتمد على مرتزقة من تركيا حيث يبتزه اردوغان للحصول على الاتاوة واذا بليتم فاستتروا

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