تميم لـ باشاآغا: ملتزمون بدعم حكومة الوفاق وجيشها

ليبيا – أكد أمير قطر تميم بن حمد ال ثاني استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق ، زاعماً بأنها الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا.

تميم بن حمد شدد خلال لقائه وفد الوفاق الذي يزور الدوحة برئاسة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا بحسب وكالة الانباء القطرية، على التزام بلاده بدعم ليبيا في عملية بناء القدرات وعلى رأسها بناء الجيش والشرطة التابعتين للرئاسي.

يشار إلى أنه قد وصل في وقت مبكر اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة فتحي باشاآغا ويرأس وفد من حكومة الوفاق، وكان في استقباله سفير قطر لدى ليبيا محمد بن ناصر آل ثاني في زيارة تبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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