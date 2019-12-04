خارجية الوفاق تحذر من المساس بشرعيتها

حذر وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة من المساس بشرعية الحكومة بعد مطالبة البرلمان بسحب الشرعية منها على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

و قال سيالة في تصريحات صحفية إن الاتفاقية جاءت صونا للمصلحة الوطنية وخدمة للأشقاء بالدرجة الأولى، مؤكدا أن التوقيع عليها لا يعد تعديا على سيادة أي دولة.

وجاءت تصريحات سيالة في أعقاب توجيه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خطابا لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لعرض هذه الاتفاقية على مجلس الجامعة؛ لكي يصدر قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب جسما شرعيا وحيدا في البلاد.

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