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خارجية الوفاق تحذر من المساس بشرعيتها

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة من المساس بشرعية الحكومة بعد مطالبة البرلمان بسحب الشرعية منها على خلفية الاتفاق الذي أبرمته مع تركيا بشأن الحدود البحرية.

و قال سيالة في تصريحات صحفية إن الاتفاقية جاءت صونا للمصلحة الوطنية وخدمة للأشقاء بالدرجة الأولى، مؤكدا أن التوقيع عليها لا يعد تعديا على سيادة أي دولة.

وجاءت تصريحات سيالة في أعقاب توجيه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خطابا لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لعرض هذه الاتفاقية على مجلس الجامعة؛ لكي يصدر قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب جسما شرعيا وحيدا في البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هى فاقدة الشرعية اصلا والا لما سعى العالم لايجاد حكومة شرعية وعقد مؤتمرات فالصخيرات منتهية الصلاحية ولم تنل ثقة البرلمان ولهذا نرى بيان مجلس الامن الاخير خالى من اى اشارة لحكومة الفنكوش ويقول على الاطراف فانتم طرف مليشياوى سرطانى جارى ازالته اتفوه عليك وعلى ذقنك العيرة لزوم النصب والاحتيال

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