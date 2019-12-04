نائب أميركي “يستشهد” بليبيا لإثبات براءته

رفع النائب الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي ديفين نونيس، دعوى تشهير قضائية ضد شبكة سي إن إن الأميركية.

وطالب نونز بتعويض قيمته 435 مليون دولار ضد شبكة سي إن إن بعد نشرها لتقرير يتهم نونيز بلقائه بالمدعي العام الأوكراني الذي طرد من منصبه في محاولة من النائب الأميركية لجمع معلومات وصفت بـ”القذرة” عن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.

وقال نونز في دعواه القضائية إنه في التواريخ التي أعلنت عنها شبكة سي إن إن كان في زيارة إلى مالطا وليبيا، التقى فيها القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لمناقشة القضايا الأمنية بين 30 من نوفمبر و3 من ديسمبر من العام الماضي، مضيفا أنه التقى في مالطا برئيس الوزراء جوزيف موسكات في حفل لإعادة رفات الجندي الأميركي المفقود في الحرب العالمية الثالثة.

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