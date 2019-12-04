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المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يهاجم الموقف المصري من الاتفاقية البحرية مع تركيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

اعتبر عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الموقف المصري، الرافض لتوقيع مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، نوعا من التجاوز، مؤكدا أن دولة ليبيا ستنصاع لأي قرار قضائي دولي يتخذ بشأن تلك المسألة.

وقال بلقاسم عبد القادر دبرز، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”: “الانتقادات المصرية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا”.

وأكد أنه “إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص”.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اتحدى دبرز الزياط ان يذكر بنود هذه الاتفاقية بغض النظر عن بطلانها بالثلاثة مخالفة لبنود الصخيرات والاعلان الدستورى ورفض البرلمان وهو اتفاق فنكوش وقع السراج على بياض على طريقة نجيب الريحانى فى مسرحية ابوحلموس وعامة جعجعة اردوغان لاوزن لها فاى اتفاق مع دولة ليس لها حدود بحرية اصلا مع ليبيا واى اتفاق يتم من خلال مناقشات بين خبراء متخصصين فى علوم البحار فمن ياحمار حضر من الخبراء وضع الاتفاق

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