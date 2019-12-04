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عسكري مصراتة: ظهور ميليشيا 166 التابعة لحفتر في قلعة السدادة عبارة عن بروباغاندا اعلامية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفاد القيادي بالمجلس العسكري مصراتة والتابع لعملية بركان الغضب التابعة للرئاسي محمد هاشم بأن ظهور أفراد ما وصفها بـ” ميليشيا 166 التابعة لمجرم الحرب حفتر” (الكتيبة 166 مشاة قيادة عامة) في مقطع مصور بمنطقة السدادة عبارة عن “بروباغاندا اعلامية”.

هاشم زعم بحسب المكتب الإعلامي لـ”عملية بركان الغضب” بأنهم اتجهوا للمكان الذي ظهرت فيه الكتيبة ولم يجدوا الا آثارها بعد تعقبهم للمكان ضمن دوريات روتينية حسب تعبيره.

واختتم القيادي بالمجلس العسكري مصراتة حديثه فائلاً :” نحن بالمرصاد لأي تحرك وسنتعامل معه بحزم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • كذاب ياخيشة لانه لو ذهبت للمكان ستجدوا نسور الجو فى انتظاركم وهم فى مهمة روتينية فوق سماء مصراطة الا اذا وجد النسور ان ثمن الصاروخ اغلى من رؤوسكم الغبية

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