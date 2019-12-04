للمرة الأولى.. عربات الـ BMP تشارك في معارك طرابلس

تخوض قوات الجيش الليبي، اشتباكات متقطعة في مناطق محيط معسكر النقلية، ومعسكر حمزة، وكوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عضو شعبة الاعلام الحربي المنذر الخرطوش، إن هدوء حذر يسود منطقة العزيزية، والوحدات العسكرية بانتظار التعليمات للاقتحام، لافتا إلى أن مناطق محيط طريق لابيار في عين زارة تشهد اشتباكات قوية منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأكد الخرطوش، وصول تجهيزات جديدة للسرية الثانية ك 298 دبابات بإمرة العقيد جمعه العبيدي التابعة إلى اللواء 73 مشاة، منها عربات نقل الـ BMP، قائلا ” تلك العربات تتميز بالسرعة والاقتحام والتحرك في الأراضي الوعرة، وتأتي لتأمين الجنود فالنقل والتحرك وخاصة مع استخدامها في عدة معارك في بنغازي ودرنه فالسابق، وتعتبر المرة الأولى التي تشارك فيها عربات من هذا النوع في حرب العاصمة طرابلس”.

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