مدير شركة الكهرباء يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات نالوت

ناقش المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس علي ساسي، اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس النواب عن مدينة نالوت، سالم قنان، وعدد من قيادات الشركة، المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع بمدينة نالوت.

وقالت الشركة في بيان إن الاجتماع عقد بمقر الشركة بطريق السواني، بحضور مستشار المدير التنفيذي لشؤون التوزيع، ومدير عام التوزيع المكلف، ومدير عام مشروعات التوزيع المكلف، ومساعد مدير عام الجهد المتوسط ومسؤولي دوائر التوزيع والجهد المتوسط وحسابات المستهلكين، وتطرق إلى المشاريع الجاري تنفيذها بالمدينة.

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وأشار البيان إلى أن ساسي أصدر تعليماته للإدارة العامة لمشروعات التوزيع، والإدارة العامة للتوزيع لمتابعة المشاريع الجاري العمل بها، ونوه إلى أن العمل جار للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع تغذية آبار المياه بالمدينة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، ناقش مع علي ساسي في 14 نوفمبر الماضي، صيانة وحدات الإنتاج بعدد من محطات الكهرباء وإجراء عمرات لها، ومن بينها محطة الخمس، إضافة لتوفير احتياجات محطة جنوب طرابلس التي تعرضت لأضرار بسبب الاشتباكات على تخوم العاصمة.

وحث السراج خلال الاجتماع ساسي على سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة وتذليل العقبات التي تواجه ذلك.

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