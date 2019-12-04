أزمة ليبيا على رأس لقاء كونتي-ترامب

أشارت مصادر في الحكومة الايطالية إلى الأزمة الليبية ستكون على رأس جدول أعمال الاجتماع الثنائي بين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سينعقد بالعاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بعد انتهاء قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت المصادر أن كونتي وترامب سيبحثان تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على فرنسا وإيطاليا بسبب الضريبة الرقمية على عمالقة الإنترنت، فضلاً عن الموضوعات المطروحة في قمة ناتو من بينها دعوات إدارة واشنطن المتكررة للدول الأوروبية الأعضاء في شمال الأطلسي لرفع ميزانياتها العسكرية إلى 2% من إجمالي الناتج الوطني لكل دولة.

وفي الشأن الليبي، تشير المصادر إلى أن كونتي سيجدد الدعوة إلى ترامب من أجل “التزام أمريكي أكبر” من أجل حل الأزمة هناك، ورأت أن الغموض الذي اكتنف موقف إدارة واشنطن تجاه طرفي الصراع العسكري في طريقه إلى الزوال بسبب التدخل الروسي المزعوم في الحرب لصالح قوات الجنرال خليفة حفتر.

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