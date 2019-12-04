الهيئة العامة للتضامن الاجتماعي تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، اجتماعها الدوري الخامس لهذا 2019 وذلك بمقر مركز التضامن لتأهيل أطفال اضطراب التوحد.

وناقشت اللجنة، المقترح المقدم من فرعي ترهونة وسوف الجين بشأن رفع مستوى وحدات الخدمات التضامنية إلى مكاتب.

كما استعرضت اللجنة المطالبة الواردة من قبل المجلس التسييري لبلدية الجليدة، بشأن استحداث وحدة او مكتب للخدمات التضامنية بالبلدية المذكورة وكذلك دراسة مقترح مقدم من فرع الهيئة فزان بشأن رفع الوحدات الخدمية التضامنية إلى مكاتب وهي البوانيس، تراغن، القطرون.

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