مساعد أمريكي: المرتزقة الروس يعرضون أمن ليبيا للخطر

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن “الولايات المتحدة قلقة بشأن ما يحدث في ليبيا”، موضحا أنه “من الناحية الدبلوماسية، نواصل سلسلة من المبادرات في ضوء مؤتمر برلين.. ونحن ندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة”.

وقال شينكر، في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية: “نتحدث أيضا مع جميع الأطراف في الميدان بداية من حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج مرورا بالجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر”، مضيفا: “نحن أمام صراع إقليمي وحربا بالوكالة.. كان الشاغل الرئيسي بالنسبة لنا هو زيادة عدد المرتزقة الروس”.

وذكر شينكر أن واشنطن تراقب أيضًا الاتفاق الأخير بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، مضيفا: “نطلب من جميع الأطراف تجنب الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط، أو المخاطرة تتمثل في زيادة إضفاء الطابع الإقليمي على الصراع”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار شينكر إلى أنه بالنسبة إلى ليبيا، فإن أولويات الولايات المتحدة الثلاثة هي مكافحة الإرهاب وقضية المهاجرين وتدفق الطاقة.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

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