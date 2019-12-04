تفاصيل أولية بشأن محاصرة وهجوم مسلحين على مالية الوفاق بطريق السكة في طرابلس

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل أولية بشأن الهجوم المسلح على وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق والواقعة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن مجموعات مسلحة تابعة للوفاق قادمة من مصراته تحاصر مقر رئاسة حكومة الوفاق بطريق السكة في #طرابلس، مطالبةً القبض على وزير المالية وسط أنباء عن مغادرة السراج للمقر الحكومي.

وقال مصدر بحكومة الوفاق بحسب وسائل إعلام فإن القوة المحاصرة للأدارة الميزانية بوزارة المالية ورئاسة الحكومة تتبع ” قوة مكافحة الارهاب” مصراته بقيادة “مختار الجحاوي”.

ولم توضح المصادر المزيد من التفاصيل وسبب مطالبتها بإلقاء القبض على وزير المالية فرج بومطاري، إلا أن مصادر ترجح أن يكون الأمر على خلفية مستحقات مالية.

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