مستشفى طرابلس الجامعي ينفي انتشار بكتيريا في أقسامه‎

نفى المستشفى الجامعي طرابلس ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود « مرض معدي تسببه بكتيريا خطرة وقاتلة في أقسام المستشفى .

وطمئن المستشفى بحسب بيان له ، المواطنين عن عدم صحة ماذكر واعتبرها اشاعات مغرضة يهدف بها زرع الرهبة في نفوس المواطنين.

وبين المستشفى بأن أنواع البكتيريا المقاومة المضادات الحيوية موجودة في كل مستشفيات العالم، وهناك إجراءات عملية تتخذ لمنع انتشارها، وعلاج حالاتها بالمضادات الحيوية المحفوظة والمخصصة لها.

وأشار البيان إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة بسبب البكتيريا خلال السنة الماضية، ولم ينتشر المرض في أي من الأقسام، والحالات التي لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة، خلال هذا العام تم عزلها وعلاجها ومنع انتشارها.

كما أوضح البيان انه عند اكتشاف أي حالة إصابة أو ظهورها من قبل فريق الرصد والتقصي، يقوم المختصون في مكتب مكافحة العدوى باتخاذ التدابير اللازمة والمتبعة لمكافحتها، ومنع انتشارها وعلاجها من الأطباء المختصين.

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