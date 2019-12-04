مشائخ وحكماء المنطقة الشرقية يكرمون رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي

قام حكماء ومشائخ المنطقة الشرقية في زيارة لهم لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي وبتكريم رئيس الجهاز ” فرج قعيم العبدلي ” .

و يأتي هذا التكريم وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للجهاز ،تقديرآ للإنجازات الأمنية للجهاز وخفض مستوي الجريمة في المدينة وموازي لعمل المشائخ والحكماء في رفعهم للغطاء الإجتماعي عن المخالفين والمجرمين بكافة مدن ليبيا ..

كما أثنى الحكماء على عمل الجهاز كما شددو علي ضرورة ضرب الخارجين عن القانون وأصحاب الأفات السلبية بيد من حديد حتي يعم الأمن بالبلاد ،كما أكد الحاضرون على أن قبائل المنطقة الشرقية تثني علي عمل الجهاز وحملاته و أن القبائل لن تتهاون في قضايا أبناءها تجاه الدولة وبأت الجميع تحت القانون .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا