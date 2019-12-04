الليبية للاتصالات تبحث تحسين خدماتها

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اجتماعا مع ممثلي النقابات والقوة العاملة لقطاع الاتصالات لبحث أوضاع القطاع الفنية والإدارية.

ونوقش في الاجتماع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وقطاع الاتصالات بشكل عام، والذي أثر بدوره بشكل مباشر على أداء القطاع على مختلف المستويات وتطرق الحضور إلى استعراض التحديات والعراقيل التي تواجه موظفي القطاع من تحديات وعراقيل إدارية وفنية.

واتفق خلال اللقاء على مخطط للتغلب على هذه المشاكل من أهمها تفعيل مشروع إعادة الهيكلة وبرنامج التقاعد المبكر الاختياري، كما بحث قرقاب مع المجموعة ملف النازحين من موظفي القطاع، إذ تم تشكيل لجنة لحصر النازحين للبدء بشكل فوري في برنامج لمساعدة هذه الشريحة لتخفيف وطأة الظروف التي يمرون بها، وأكد رئيس مجلس الإدارة أنه ليس هناك مساومة بشأن ضرورة تدارس أوضاع مرتبات الموظفين مشيرا إلى أنه حق ستتكفل به الشركة لحين إنعاش وتفعيل دور مجالس هذه الشركات المتعثرة.

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