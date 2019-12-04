رماية أمام مقر الوزارة.. مسؤولون وموظفون بوزارة المالية يناشدون باشاغا بالتدخل

قال مسؤولون وموظفون في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، أنهم عالقون داخل المبنى الكائن بطريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المسؤولون والموظفون أن المسلحين يحاصرون المبنى وينتمون لجماعات مسلحة بعضها من مدينة مصراتة، مطالبين وزير الداخلية فتحي باشاآغا بالتدخل لفك الحصار عنهم.

وأكدت مصادر محلية أنه جرى اقفال طريق السكة، وأن اصوات الرماية تسمع امام مقر رئاسة الوزراء طرابلس بين حين وآخر.

وقالت المصادر أن مجموعات مسلحة تابعة للوفاق قادمة من مصراته تحاصر مقر رئاسة حكومة الوفاق بطريق السكة في طرابلس، مطالبةً القبض على وزير المالية وسط أنباء عن مغادرة السراج للمقر الحكومي.

وقال مصدر بحكومة الوفاق بحسب وسائل إعلام فإن القوة المحاصرة للأدارة الميزانية بوزارة المالية ورئاسة الحكومة تتبع ” قوة مكافحة الارهاب” مصراته بقيادة “مختار الجحاوي”.

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