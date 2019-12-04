مشائخ وأعيان الأمازيغ يجددون دعمهم للقوات المسلحة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي، مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ، الذين جددوا دعمهم للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .

وحسب شعبة الإعلام الحربي، فقد بارك مشائخ وأعيان قبائل الأمازيغ، العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية المسلحة، كما أكدوا على أهمية دور القيادة العامة في المصالحة الوطنية بين مدن المنطقة الغربية وقبائلها .

من جانبه أكد القائد العام لوفد قبائل الأمازيغ، على الدور البارز لكافة القبائل الليبية في الحرب على الإرهاب، ودعا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم، تحقيقا للوحدة الوطنية .

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