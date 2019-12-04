سلامة يناقش مع سيالة التحضيرات لمؤتمر برلين

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ،مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، اليوم، إن اللقاء الذي حضرته نائبة غسان سلامة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، تطرق إلى التقدم المتحقق في التحضير لمؤتمر برلين.

وكان غسان سلامة اكد أن مجلس الأمن كان “عقيماً” بخصوص حل الأزمة الليبية، مؤكداً سعي الأمم المتحدة إلى “إنشاء مظلة دولية لتنفيذ ما يتفق عليه الليبيون”.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج ، أن اجتماعاً سياسياً حول ليبيا سيعقد في برلين قبل نهاية العام الحالي، قائلاً إن مؤتمر برلين “يسعى إلى اتفاق دولي حول ليبيا عجز عنه مجلس الأمن”. وأعرب عن أمله بأن ينتهي الاجتماع بوقف للنار في الأراضي الليبية.

إلى ذلك، تحدث سلامة عن الاتفاق على 6 قضايا في اجتماع برلين التحضيري، تتضمن العودة للاتفاق السياسي، وحظر السلاح، ووقف النار، وإطلاق حزمة اقتصادية، وترتيبات أمنية في طرابلس، مؤكداً أن هذه القضايا تحتاج إلى وقت للتنفيذ.

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