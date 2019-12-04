ضبط متهم بعمليات نصب واحتيال في زاوية الدهاني

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، القبض على المدعو «ا.م.ن.ل» المتهم في واقعة احتيال ونصب على مواطن بمنطقة زاوية الدهاني.

وأوضحت المديرية في بيان، إن المواطن «ح. م .ح.و» اتهم في بلاغ رسمي إلى مركز شرطة زاوية الدهاني، المدعو «ا.م.ن.ل» بالاستيلاء على 82 ألفا و300 دينار، وأظهرت التحريات أن المجني عليه سلم الجاني المبلغ المذكور لإيداعه في أحد المصارف، ولكن بدلًا من ذلك سرق المتهم المبلغ ولاذ بالفرار.

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وأشار البيان إلى دورية أمنية ألقت القبض على المتهم وسلمته إلى جهات الاختصاص لتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة حياله.

وأعلنت المديرية في وقت سابق اليوم، القبض على المتهمين في جريمتي خطف بدائرتي غوط الشعال وزناتة في العاصمة.

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