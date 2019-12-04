بلدية بنغازي تطالب مستخدمي الإعلان المتجول بمراجعتها لمنحهم التراخيص اللازمة  

بنغازي-العنوان

طالبت لجنة تنظيم وترخيص لافتات الدعاية والإعلان ببلدية بنغازي، مستخدمي الإعلان المتجول التسويقي الموضوع على المركبات الآلية للدلالة على أنشطتهم أو للإعلان عن منتجاتهم، بضرورة مراجعتها لمنح التراخيص اللازمة.

وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، على المستخدمين للإعلان المتجول بأن قيدها بمقر اللجنة الكائن بديوان بلدية بنغازي، يساعد في إتمام الإجراءات المتعلقة بها تطبيقا للتشريعات النافذة المعمول بها.

مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بنغازي.