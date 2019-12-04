أمير قطر لباشاغا: لن نتراجع عن دعم حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24

أكد أمير دولة قطر تميم بـن حمد بن خليفة آل ثاني، خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الأربعاء بالدوحة، أن قطر لن تتراجع عن دعم حكومة الوفاق.

واستقبل أمير قطر اليوم الأربعاء، فتحي باشاغا بالدوحة، بهدف إلى تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية على صفحتها في “فيسبوك”.

وقالت الوزارة الداخلية، إن أمير دولة قطر عبر عن مواقفه الداعمة لحكومة الوفاق الوطني حيث أكد أن هذه الحكومة هي الشرعية في ليبيا والمعترف بها دولياً، وجدد تأكده على أن بلاده لن تتراجع عن دعم حكومة الوفاق.

ووصل باشاغا اليوم إلى الدوحة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكـبار المسؤولين بقطر.

وقد رافق وزير الداخلية فتحي باشاغا خلال هذه الزيارة وكلاء وزارات الخارجية والصحة والمواصلات، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

وجرى خلال هذه الزيارة تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما نشرت وزارة الداخلية.

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