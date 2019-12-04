مسلحون يحاصرون مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في تصريح صحفي تعرض مقر وزارة المالية بطريق السكة طرابلس لهجوم من قبل مسلحين مجهولي الهوية ولم يذكر المصدر الأسباب.

وقد ناشد الموظفين العالقين بمقر الوزارة ،بحسب ذات المصدر ،وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بفك الحصار المفروض على المبنى من قبل مسلحين.

يشار أن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” قد تعرض المدة الماضية لعدة تهديدات من قبل المدعو “محمد بوذراع” الملقب ب”الصندوق” بسبب إيقاف وزارة المالية لمرتباتهم.

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