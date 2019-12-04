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سيالة يوضح لسلامة: مذكرتي التفاهم مع تركيا في مصلحة ليبيا ولا تمس أي دولة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن مذكرتي التفاهم التي وقعتها الحكومة مع تركيا تصب في إطار المصلحة الوطنية وتحافظ على حقوق ليبيا في الاستثمار بالمياه الاقتصادية، وأنها تخدم الدول الأشقاء ولا تمس بسيادة أي دولة.

وأعرب سيالة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الوزارة بطرابلس، عن استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع كل الدول والانفتاح عليها في كافة المجالات، موضحا لسلامة آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية على صفحتها في “فيسبوك” اليوم.

من جانبه، أطلع المبعوث الأممي في اللقاء الذي حضرته نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، على الجهود الدولية والتجهيز للاجتماع التحضيري الخامس للدول الدائمة العضوية بالمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده في العاشر من هذا الشهر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد وقع الأربعاء الماضي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري عقب محادثاتهما التي جرت في مدينة اسطنبول، بحسب ما أعلنت حكومة الوفاق.

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اخبار ليبيا 24

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  • سيالة زبالة يكذب بسرعة الف كذبة فى الدقيقة اى انفاقية تتحدث عنها ياحمار اتحداك ان تقرأ بنودها فى مؤتمر صحفى انها فنكوش عمل دعاية لمنتج وهمى لم يتم انتاجه بعد فالسراج وقع على بياض ثم يقوم اردوغان بكتابة مايريد مقابل باكو شيكولاته للسراج وعلى سلامة ان يقوم بالحجر فورا على هؤلاء اامجرمبن فباى اى صفة يهدروا المال العام بالمخالفة للدستور ويعطوا للمحتل حسب ما اعلن عن اثنين مليار دولار واين رقابة مجلس الامن وهو لايزال وصى على ليبيا وكيف يسكت على نهب المال العام للشعب اتفووووه عليكم

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