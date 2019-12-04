آخر التطورات الصحية للتوأم السيامي بعد العملية الجراحية

أفادت مصادر طبية سعودية استقرار حالة التوأم الليبي السيامي الذي تم إجراء عملية جراحية لهما مؤكدة أن حالتهما مستقرة وقد أخرجا من العناية.

وأكد ، رئيس الفريق الجراحي، الذي قام بعملية فصل التوأم السيامي الليبي، استقرار حالتهما وخروجهما من العناية المركزة.

وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي، إن الوضع الصحي للتوأم الآن بات طبيعيا وبأنهما نقلا إلى قسم الأطفال بالمستشفى مشيرا إلى أن الطفلين بدأ بالرضاعة الطبيعية دون أي مغذيات خارجية، ويتفاعلان مع محيطهما بشكل طبيعي، وسيبدأن مرحلة علاج طبيعي تمتد إلى فترة بين 8 و12 أسبوعا.

وأشار الطبيب إلى أن “الفريق الطبي يتوقع أن يمكث التوأم أحمد ومحمد، تحت الرعاية الطبية في المملكة قرابة 3 – 4 أشهر، ثم يعودان إلى بلدهما ليبيا بصحة وسلامة”.

يذكر أن عملية فصل التوأم السيامي الليبي، أحمد ومحمد، أجريت في 14 نوفمبر المنصرم، واستغرقت نحو 14 ساعة، وشارك فيها 35 طبيبا من الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية والفنية.

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