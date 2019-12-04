اخبار ليبيا الان

آخر التطورات الصحية للتوأم السيامي بعد العملية الجراحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مصادر طبية سعودية استقرار حالة التوأم الليبي السيامي الذي تم إجراء عملية جراحية لهما مؤكدة أن حالتهما مستقرة وقد أخرجا من العناية.

وأكد ، رئيس الفريق الجراحي، الذي قام بعملية فصل التوأم السيامي الليبي، استقرار حالتهما وخروجهما من العناية المركزة.

وقال الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي، إن الوضع الصحي للتوأم الآن بات طبيعيا وبأنهما نقلا إلى قسم الأطفال بالمستشفى مشيرا إلى أن الطفلين بدأ بالرضاعة الطبيعية دون أي مغذيات خارجية، ويتفاعلان مع محيطهما بشكل طبيعي، وسيبدأن مرحلة علاج طبيعي تمتد إلى فترة بين 8 و12 أسبوعا.

وأشار الطبيب إلى أن “الفريق الطبي يتوقع أن يمكث التوأم أحمد ومحمد، تحت الرعاية الطبية في المملكة قرابة 3 – 4 أشهر، ثم يعودان إلى بلدهما ليبيا بصحة وسلامة”.

يذكر أن عملية فصل التوأم السيامي الليبي، أحمد ومحمد، أجريت في 14 نوفمبر المنصرم، واستغرقت نحو 14 ساعة، وشارك فيها 35 طبيبا من الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية والفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك