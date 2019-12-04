عاجل :قوات الجيش الليبي تسيطر علي نادي الدبلوماسي في عين زارة

عاجل :مصادر عسكرية تؤكد سيطرة قوات الجيش الوطني على النادي الدبلوماسي في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
عاجل :مصادر عسكرية تؤكد سيطرة قوات الجيش الوطني على النادي الدبلوماسي في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.
بشائر النصر تلوح فى الافق بينما الكلب المسعور اردوغان يهوهو من بعيد فالمتغطى باردوغان عريان ومن يتصور انه يحمى كلابه فهو واهم واهم هو هو اقصى ما يقدمه بدليل ان البشير اهداه جزيرة سواكن فى البحر الاحمر ومع ذلك دخل السجن واستعاد شعب السودان سيادته على ارضه واجبر اردوغان ان يرسل وزير خارجيته لحضور فرح السودان بسقوط حكم الاخوان القمعى العسكرى بقيادة البشير وكان يصفق مع الزبالة سيالة للثوار وهم يلعنون البشير فلا تتعجبوا عندما يحضر وزير خارجية تركيا ومعه وزير خارجية قطر فرح ليبيا بسقوط حكم الاخوان ودخولهم السجن فى زفة فهم لاعهد لهم ولا امان
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